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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Yılport Samsunspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

Süha Gür  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Yılport Samsunspor'u konuk edecek

İstanbul

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 53 puanla lider olarak giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.

6 eksik

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

Oosterwolde sarı kart sınırında

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

Krunic, Süper Lig'de ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan müsabakada ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Bosna Hersekli oyuncu, ilk lig maçını da Samsunspor karşısında oynayacak.

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