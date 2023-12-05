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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Potsdam'ı konuk edecek

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın Almanya temsilcisi Potsdam'ı ağırlayacak.

Bozhan Memiş  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Potsdam'ı konuk edecek

İstanbul

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Romanya Voleybol Federasyonundan Benone Visan ve Fransa Voleybol Federasyonundan Fabrice Collados yönetecek.

Fenerbahçe Opet, grupta oynadığı 3 maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrılarak lider durumda bulunuyor.

Potsdam ise Grot Budowlani'yi deplasmanda 3-0, Calcit Kamnik'i de yine dış sahada 3-2 yendi. Alman ekibi, evinde oynadığı mücadelede Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmişti.


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