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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Brighton'la görüşmelere başladı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la görüşmelere başladı.

Bozhan Memiş  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Brighton'la görüşmelere başladı

İstanbul

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Sarı-lacivertli kulüp, Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmelerinde bulunması için oyuncunun İngiltere'ye gitmesine geçen hafta izin vermişti.

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