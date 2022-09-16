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Fenerbahçe, deplasmanda Rennes ile berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.

Erkan Tiryaki, Süha Gür   | 16.09.2022
Fenerbahçe, deplasmanda Rennes ile berabere kaldı Fotoğraf: Geoffroy Van Der Hasselt/AA

Ankara

7. dakikada ceza yayında İsmail Yüksek'in pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Batshuayi'nin müsait durumunda şutunda kaleci Mandanda topu iki hamlede kontrol etti.

23. dakikada kullanılan uzun taç atışında Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Terrier'nin indirdiği topla ceza yayında buluşan Bourigeaud'nun sol ayağıyla şutunda top yandan dışarı gitti.

25. dakikada uzun kullanılan taç atışında, ceza sahasında oluşan karambolde top Lincoln’ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda altıpasta Batshuayi’ye çarpan top solda İrfan Can Kahveci’nin önüne düştü. İrfan Can’ın vuruşunda top ağlarla buluştu, hakem gol kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol kararı iptal edildi.

44. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan King'in sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Rennes öne geçti. Meling'in yarı sahasından savunma arkasına atılan uzun pasına hareketlenen Terrier'nin Altay ile karşı karşıya durumda vuruşunda top yan direkten ağlara gitti: 1-0.

54. dakikada Rennes farkı 2'ye çıkardı. Terrier'in ara pasında savunma arkasına hareketlenen Majer, Altay'dan sıyrıldıktan sonra topu filelere gönderdi: 2-0.

59. dakikada ceza sahası dışındaki çalımlarının ardından verkaç ile ceza sahası içine giren ve sol çaprazda Altay ile karşı karşıya kalan Terrier'in sol ayağıyla şutunda top Altay'a ve yan direğe çarparak kornere çıktı.

60. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Rakip yarı sahada sağ çaprazda buluştuğu topla içeri kat eden İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

69. dakikada Szalai'nin uzun pasında savunmanın uzaklaştırdığı top ceza yayı çizgisi üzerinde İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.

74. dakikada hızlı gelişen Rennes atağında Traore sahadan topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun geri çıkardığı topun gelişine sağ çaprazdan Bourigeaud'nin şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı direk dibinden kornere gönderdi.

Fenerbahçe, 90+1. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasına aşırılan topa hareketlenen Valencia, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

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