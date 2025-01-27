Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Talisca'yla anlaştı
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yla anlaşmaya vardığını açıkladı.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.