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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Talisca'yla anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yla anlaşmaya vardığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Talisca'yla anlaştı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

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