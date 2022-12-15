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Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui: Her şeyimizi verdik, en önemlisi de bu

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, Fransa karşısında sonuna kadar mücadele ettiklerini, maçla ilgili tek pişmanlığının erken gol yemek olduğunu söyledi.

Yunus Kaymaz   | 15.12.2022
Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui: Her şeyimizi verdik, en önemlisi de bu

Ad Dawhah

Regragui, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde 2-0 yenildikleri Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda çok fazla teknik hata yaptıklarını belirten Regragui, "Her şeyimizi verdik, en önemlisi de bu. Oyuncularım son dakikaya kadar savaştı. Eğer bu maçla ilgili bir pişmanlığım varsa, o da golü erken yememiz. İkinci yarıda daha akıllı oynadık. Daha az top verdik ve onlara sorun çıkardık. Birçok fırsat bulduk ama son 30 metrede kararlı değildik." diye konuştu.

Bir gol bularak maça yeniden ortak olmak istediklerini kaydeden deneyimli teknik adam, "Ancak yetenekli oyuncuları sayesinde her an cezalandırılabileceğimizi biliyorduk ve ikinci golde de öyle oldu. Gol atabilirdik ama olmadı. Faslılar bizi affetsin. Finale çıkmak istiyorduk. İnşallah bir dahaki sefere." ifadelerini kullandı.

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