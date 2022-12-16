Dolar
18.65
Euro
19.84
Altın
1,784.82
ETH/USDT
1,214.00
BTC/USDT
17,031.00
BIST 100
5,195.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Levent'te bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde nöbet değişimi töreni ve bando konseri icra ediyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui: Dünya Kupası'nı üçüncü bitirmemiz olağanüstü bir şey olacak

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı üçüncü tamamlamak istediklerini söyledi.

Emre Doğan   | 16.12.2022
Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui: Dünya Kupası'nı üçüncü bitirmemiz olağanüstü bir şey olacak

Doha

Regragui, Katar'da düzenlenen turnuvada yarın Hırvatistan ile yapacakları üçüncülük maçından önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan'ın 2022 Dünya Kupası'nın en iyi takımlarından biri olduğuna vurgu yapan 47 yaşındaki teknik adam, "Yarın, grup aşamasında oynadığımız ilk maçtan çok farklı olacak. Açık bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Takımıma güveniyorum. Sahada en iyi mücadeleyi göstereceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yarı finalde mağlup olan iki takım için bu maçın kolay geçmeyeceğini belirten Regragui, "Bizim için her maç önemli. Kazanmayı hedefliyoruz. Dünya üçüncüsü olarak FIFA'daki sıralamamızı yükseltmek istiyoruz. Dünya Kupası'nı üçüncü bitirmemiz olağanüstü bir şey olacak. Ülkemize madalyayla dönmek harika olur. Fas futbolu için daha iyi bir geleceğin yolunu açmak istiyoruz." diye konuştu.

Fas Futbol Federasyonunun yarı finalde Fransa ile oynadıkları maçı yöneten Meksikalı hakem Cesar Ramos hakkında FIFA'ya şikayette bulunmasını da değerlendiren Walid Regragui, "Doğru ve haklı bir hareket. Ancak bu artık bir şeyi değiştirmez. O maçta bir penaltımız verilmeliydi ve Boufal sarı kart görmemeliydi." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 20 Aralık’a ertelendi
Cuma hutbesinin konusu "kız çocuklarının evliliğe zorlanması" ve "çocuk istismarı" oldu
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin ortak bildiri
Eski 2. Ordu Komutanı Huduti darbe girişimine ilişkin davada 12,5 yıl hapse çarptırıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bugün Türkiye'nin en büyük ve en güçlü markası Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'dır

Benzer haberler

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui: Dünya Kupası'nı üçüncü bitirmemiz olağanüstü bir şey olacak

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui: Dünya Kupası'nı üçüncü bitirmemiz olağanüstü bir şey olacak

Paris'in turistik caddesi Şanzelize, Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak

Hırvatistan ile Fas, Dünya Kupası'nda üçüncülük için yarın karşı karşıya gelecek

Arjantin-Fransa finalinde Szymon Marciniak düdük çalacak

Arjantin-Fransa finalinde Szymon Marciniak düdük çalacak
Fas Kralı'ndan, Fransa ile yarı final oynayan milli takıma övgü

Fas Kralı'ndan, Fransa ile yarı final oynayan milli takıma övgü

Taraftarlar Dünya Kupası'nın "ikonik stadı" 974'e veda ediyor

Taraftarlar Dünya Kupası'nın "ikonik stadı" 974'e veda ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet