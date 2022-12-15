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Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Fas’ın Fransa karşısında yenilerek Dünya Kupası’na yarı finalde veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fransa karşısında 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmesi Faslı futbolseverleri üzdü.

Ebu Bekir Aşkın   | 15.12.2022
Fas’ın Fransa karşısında yenilerek Dünya Kupası’na yarı finalde veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı

Rabat

Maçı başkent Rabat, Kazablanka, Marakeş ve Tanca başta olmak üzere çeşitli şehirlerdeki meydan ve kafelerde takip eden Faslı taraftarlar maçın son düdüğüyle beraber büyük hüzün yaşadı.

Faslı taraftarlar yaşanan yenilgi ve üzüntüye rağmen tarihlerinde bir ilki gerçekleştirerek yarı final oynayan takımlarına teşekkür sloganları attı.

Sosyal medya üzerinden de takımlarına desteklerini sürdüren Faslı futbolseverler, Twitter’da "#MoroccoVsFrance" etiketiyle şükranlarını dile getiren paylaşımlar yaptı.

Fas takımının kupa umutları karşılaşmanın 5. dakikasında Theo Hernandez'in ve 79. dakikasında da Kolo Muani'nin attığı goller sonrası yarı finalde sona erdi.

FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan Fas, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri'nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamlamıştı.

Fas, son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta, İspanya'ya karşı penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayarak çeyrek finale çıkmıştı.

Kırmızı yeşilli takım, çeyrek finalde yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Portekiz'le karşılaştı. Bu turda da başarısını sürdüren Fas, Portekiz'i Yusuf en-Nusayri'nin golüyle 1-0 yenerek ülke tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırmıştı.

Fas cumartesi günü Hırvatistan ile üçüncülük karşılaşması oynayacak.

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