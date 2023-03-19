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Dünyadan Spor

F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Perez kazandı

Şampiyona lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki arasındaki fark bir puana indi.

Hüseyin Burak Demirer  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Perez kazandı

Ankara

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.

Sezonun 2. mücadelesi, Cidde kentinin sokaklarında oluşturulan 6,1 kilometrelik Corniche Pisti'nde, 50 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki Sergio Perez, startta Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso'ya kaybettiği liderliği 4. turda geri aldı.

İlerleyen turlarda otomobilinin yüksek temposu sayesinde farkı açan ve yarışı kontrol altına alan Perez, bu sezon ilk, kariyerinin 5. yarış birinciliğine ulaştı.

15. cepten kalkan son 2 yılın şampiyonu Max Verstappen, 18. turda başlayan güvenlik aracı periyodunu avantaja çevirdi. En hızlı tur zamanına da imza atan Verstappen, mücadeleyi takım arkadaşı Perez'in 5.3 saniye arkasında 2. bitirdi.

Alonso ise aldığı 5 saniye cezasına rağmen liderin 20.7 saniye gerisinde 3. oldu.

Puanını 44'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki fark bir puana indi. Red Bull sürücülerini, 30 puanla Alonso izledi.

Sezonun 3. yarışı Avustralya Grand Prix'si 2 Nisan'da düzenlenecek.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 44 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 43

3. Fernando Alonso (İspanya): 30

4. Carlos Sainz (İspanya): 20

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 20

Takımlar

1. Red Bull: 87

2. Aston Martin: 38

3. Mercedes: 38

4. Ferrari: 26

5. Alpine: 8


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