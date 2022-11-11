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F1 Sao Paulo Grand Prix'sinde pole pozisyonu Magnussen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Sao Paulo Grand Prix'sinde pole pozisyonunu, Haas takımından Danimarkalı Kevin Magnussen kazandı.

Mutlu Demirtaştan   | 11.11.2022
F1 Sao Paulo Grand Prix'sinde pole pozisyonu Magnussen'in

Istanbul

Magnussen, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 11.674 saniyelik süresiyle en hızlı turu attı.

Kariyerinin ve Haas takımı adına ilk pole pozisyonunu elde eden Danimarkalı pilot, sprint yarışına ilk sırada başlama hakkı kazandı.

Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, liderin 0.203 saniye arkasında ikinciliği, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise Magnussen'den 0.385 saniye yavaş turlayarak üçüncülüğü aldı.

Pilotların Sao Paulo Grand Prix'sine hangi cepten başlayacağını belirleyecek sprint yarışı, yarın TSİ 22.30'da gerçekleştirilecek.

Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek. 71 turluk yarış da 13 Kasım Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.

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