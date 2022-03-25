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F1 pilotu Vettel, koronavirüs nedeniyle ikinci yarışı da kaçıracak

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezonun ikinci yarışında da yer alamayacak.

Mutlu Demirtaştan   | 25.03.2022
F1 pilotu Vettel, koronavirüs nedeniyle ikinci yarışı da kaçıracak

İstanbul

Takımdan yapılan açıklamada, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan 34 yaşındaki pilotun 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini kaçıracağı kaydedildi.

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel, Bahreyn Grand Prix'sinde de mücadele edememişti.

Vettel'in yerine ilk etapta olduğu gibi yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.

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