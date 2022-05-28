Dolar
16.22
Euro
17.41
Altın
1,853.53
ETH/USDT
1,767.00
BTC/USDT
28,898.00
BIST 100
2,438.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı - VTR
logo
Spor, Dünyadan Spor

F1 Monako Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monako Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından Monakolu Charles Leclerc elde etti.

Mutlu Demirtaştan   | 28.05.2022
F1 Monako Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Leclerc'in

İstanbul

Sıralama turlarında 1 dakika 11.376 saniyelik süresiyle ilk sırayı alan Leclerc, Monako'daki 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, 0.225 saniye farkla ikinci, Red Bull'dan Meksikalı Sergio Perez ise 0.253 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 7. yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

F1 Monako Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Leclerc'in

F1 Monako Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Leclerc'in