F1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
İstanbul
Hamilton, başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 15.419 saniyelik derecesiyle kariyerinde 101. kez ilk cebin sahibi oldu.
Büyük Britanyalı sürücünün takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 0.315 saniye farkla ikinciliği, liderden 0.421 saniye yavaş turlayan Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncülüğü elde etti.
Macaristan'da 70 tur üzerinden koşulacak yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.