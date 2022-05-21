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F1 İspanya Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Lecrerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından Monakolu Charles Leclerc elde etti.

Yunus Kaymaz   | 21.05.2022
F1 İspanya Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Lecrerc'in Fotoğraf: Burak Akbulut - Anadolu Ajansı

İstanbul

Sıralama turlarında Leclerc, 1 dakika 18.750 saniyelik süresiyle ilk sırayı aldı ve İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen 0.323 saniye farkla ikinciliği, Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz da 0.416 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada sezonun altıncı yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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