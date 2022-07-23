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F1 Fransa Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı Fransa Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından Monakolu Charles Leclerc elde etti.

Yunus Kaymaz   | 23.07.2022
F1 Fransa Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Leclerc'in

İstanbul

Le Castellet kasabasındaki 5,8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 30.872 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Leclerc, yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı.

24 yaşındaki Ferrari pilotu, bu sezon 7, kariyerinin 16. pole pozisyonuna ulaştı.

Leclerc'in 0.304 saniye arkasında Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, aynı takımdan Meksikalı Sergio Perez ise 0.463 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 12. yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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