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F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

İstanbul

Verstappen, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 26.720 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı sürücünün 0.241 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren) 2'nciliği, pisti liderden 0.372 saniye yavaş turlayan Oscar Piastri (McLaren) de 3'üncülüğü elde etti.

52 turluk yarış, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

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