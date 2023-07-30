Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,881.90
BTC/USDT
29,410.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü, futbol takımının yeni transferleri için RAMS Park'ta taraftara açık toplu imza töreni düzenliyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Şampiyona lideri Verstappen art arda 8. yarış birinciliğine ulaşırken, Red Bull aynı sezonda üst üste 12 yarış kazanan ilk Formula 1 takımı oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Ankara

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Belçika Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Sezonun 13. mücadelesi, Stavelot kasabasındaki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde, 44 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 6. cepten başlayan son 2 yılın şampiyonu Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'in 22.3 saniye önünde peş peşe 8'inci, bu sezon 10'uncu, kariyerinin 45. yarış birinciliğine ulaştı.

Liderden 32.2 saniye sonra damalı bayrağı gören Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ise 3. oldu.

Red Bull, aynı sezonda üst üste 12 yarış kazanan ilk Formula 1 takımı olarak kayıtlara geçti. Red Bull takımının galibiyet serisi de 13 yarışa yükseldi.

Puanını 314'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki fark 125 puana yükseldi. Red Bull sürücülerini, 149 puanla Fernando Alonso (Aston Martin takımı) izledi.

Şampiyonaya bir ay ara verilecek. Sezonun 14. yarışı Hollanda Grand Prix'si 27 Ağustos'ta düzenlenecek.

Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 314 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 189

3. Fernando Alonso (İspanya): 149

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 148

5. Charles Leclerc (Monako): 99

Takımlar

1. Red Bull: 503

2. Mercedes: 247

3. Aston Martin: 196

4. Ferrari: 191

5. McLaren: 103

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "dezenformasyon kampanyaları"na ilişkin paylaşım
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Çiğdemtepe Mahallesi sakinleri, 15 yıllık konut sorununun çözümünü istiyor
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı

F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı

F1 Belçika Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu

F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1'de sezonun 13. etabı Belçika'da düzenlenecek

Formula 1'de sezonun 13. etabı Belçika'da düzenlenecek
F1 Macaristan Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

F1 Macaristan Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı
Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera oldu

Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet