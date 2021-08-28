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F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Belçika Grand Prix'sine, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz   | 28.08.2021
F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

İstanbul

Verstappen, Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 59.765 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Williams'ın Büyük Britanyalı pilotu George Russell, 0.321 saniye farkla ikinciliği, liderden 0.334 saniye yavaş turlayan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise üçüncülüğü elde etti.

Belçika'da 44 tur üzerinden koşulacak yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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