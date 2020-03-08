F1 Bahreyn Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılacak
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.
Ankara
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışına, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak.
Bahreyn Uluslararası Pisti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak.
2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.