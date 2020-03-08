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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

F1 Bahreyn Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.03.2020
F1 Bahreyn Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılacak

Ankara

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışına, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden seyirci alınmayacak.

Bahreyn Uluslararası Pisti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak.

2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.

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