Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,187.40
BTC/USDT
42,300.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Avustralya Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz   | 09.04.2022
F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

İstanbul

Leclerc, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,2 kilometrelik pistte yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 17.868 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

24 yaşındaki pilot, Bahreyn'den sonra bu sezon ikinci, kariyerinin ise 11. pole pozisyonunu kazandı.

Red Bull pilotlarından Hollandalı Max Verstappen ikinciliği, Meksikalı Sergio Perez üçüncülüğü elde etti.

58 turluk yarış yarın TSİ 08.00'de başlayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi
Türkiye'de 7 bin 120 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı

Benzer haberler

F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1 iki yıl aranın ardından Avustralya'ya dönüyor

ABD, İngiltere ve Avustralya hipersonik silahlar konusunda iş birliği yapacak

Avustralya Ukrayna’ya zırhlı araç göndereceğini açıkladı

Avustralya Ukrayna’ya zırhlı araç göndereceğini açıkladı
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Perez'in

F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Perez'in
Avustralya’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti

Avustralya’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti