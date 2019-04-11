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Evin Demirhan ve Bediha Gün'den bronz madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda ise Bediha Gün bronz madalyanın sahibi oldu.

Ercan Çakar   | 11.04.2019
Evin Demirhan ve Bediha Gün'den bronz madalya

İstanbul

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 50 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasırova'yı 10-3 yenen Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu.

Evin Demirhan, 2018 Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncü olma başarısı göstermişti.

Bediha Gün bronz madalya kazandı

Şampiyonada, kadınlar 55 kiloda Belaruslu Zalina Sidakova'yı 2 dakika 15 saniyede teknik üstünlükle yenen (10-0) Bediha Gün, bronz madalyanın sahibi oldu.

Bediha Gün, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez bronz madalya elde etti.

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