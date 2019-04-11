Evin Demirhan ve Bediha Gün'den bronz madalya
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda ise Bediha Gün bronz madalyanın sahibi oldu.
İstanbul
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 50 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasırova'yı 10-3 yenen Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu.
Evin Demirhan, 2018 Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncü olma başarısı göstermişti.
Bediha Gün bronz madalya kazandı
Şampiyonada, kadınlar 55 kiloda Belaruslu Zalina Sidakova'yı 2 dakika 15 saniyede teknik üstünlükle yenen (10-0) Bediha Gün, bronz madalyanın sahibi oldu.
Bediha Gün, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez bronz madalya elde etti.