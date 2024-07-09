Dolar
32.78
Euro
35.51
Altın
2,359.00
ETH/USDT
3,082.60
BTC/USDT
57,683.00
BIST 100
10,863.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, ilk etap yurtdışı kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidiyor
logo
Spor, Dünyadan Spor, EURO 2024

EURO 2024'te ikinci finalist yarın belli olacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ikinci yarı final maçında yarın Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
EURO 2024'te ikinci finalist yarın belli olacak

Dortmund

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ikinci finalist yarın belli olacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki mücadele (TSİ) 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Almanya'dan Daniel Siebert olacak.

Yarınki müsabakayı kazanacak takım, bugün oynanacak İspanya-Fransa eşleşmesini geçecek ekiple 14 Temmuz'da Berlin'de şampiyonluk maçına çıkacak.

Yarı final yolları

Fransa, Avusturya ve Polonya'nın da yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden Hollanda, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayıp, en iyi grup 3.'leri arasında son 16 turuna yükseldi.

'Portakallar' son 16 turunda Romanya'yı 3-0 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı.

Hollanda, çeyrek finalde Türkiye ile oynadığı mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve yarı final biletini aldı.

İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale yükseldi.

İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı.

Hollanda hücumda daha etkili

Turnuvada yarı finale gelene kadar Hollanda 9 kez fileleri havalandırdı ve turnuvanın en golcü 3. takımı konumunda yer aldı.

İngilizler ise oynadıkları toplam 5 maçta 5 kez fileleri havalandırabildi.

Hollanda kalesinde 5 gol görürken, İngilizler yalnızca 3 gol yedi.

Rekabette 23. randevu

Hollanda ile İngiltere, A milli takım seviyesinde 23. kez karşı karşıya gelecek.

Rekabette geride kalan 2 müsabakanın 7'sini Hollanda, 6'sını İngiltere kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Hollanda'nın attığı 29 gole, İngiltere 31 golle karşılık verebildi.

İki takım arasında oynanan son 8 maçın 5'inde 90 dakikalar eşitlikle tamamlandı.

Hollanda 6. kez yarı finalde

Hollanda Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu.

1976, 1988, 1992, 2000 ve 2004 turnuvalarında yarı finale yükselen Hollanda, EURO 2024 ile 6. kez bu başarıyı tekrarladı. Bu yarı finallerin 1'ini kazanan Hollanda, 4'ünde elenmekten kurtulamadı.

Hollanda, tarihindeki tek şampiyonluğu yine Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 1988'deki turnuvada yaşadı.

İngiltere 4. kez yarı finalde

İngiltere, turnuva tarihinde 4. kez yarı final aşamasına yükseldi.

Turnuva tarihinde şampiyonluğu bulunmayan İngiltere, 1968 ve 1996'da yarı final oynadı ancak finale yükselemedi.

İngilizler, 2020'de ilk kez yükseldiği finalde ise İtalya'ya Wembley Stadı'ndaki mücadelede penaltılarla mağlup oldu ve kupa hasretini dindiremedi.

Muhtemel 11'ler

İki takımın yarınki mücadeleye şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianame iade edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Hizmetler Başvuru Rehberi" hazırladı
İzmir Aliağa'da gümrüğe yönelik rüşvet soruşturmasında 77 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitti

Benzer haberler

EURO 2024'te ikinci finalist yarın belli olacak

EURO 2024'te ikinci finalist yarın belli olacak

Fransa, EURO 2024 yarı finalindeki İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig 2024-2025 fikstürü 11 Temmuz'da belli olacak

Milli kaleci Mert Günok'tan EURO 2024 için veda mesajı

Milli kaleci Mert Günok'tan EURO 2024 için veda mesajı
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Serdar Aziz'den teşekkür açıklaması

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Serdar Aziz'den teşekkür açıklaması
Vincenzo Montella, EURO 2024'te 26 oyuncusunun 23'üne forma verdi

Vincenzo Montella, EURO 2024'te 26 oyuncusunun 23'üne forma verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet