Dolar
32.56
Euro
35.24
Altın
2,357.09
ETH/USDT
3,145.30
BTC/USDT
57,599.00
BIST 100
10,734.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

EURO 2024'te "erken final" yarın oynanacak

Turnuvanın favorilerinden gösterilen İspanya ile ev sahibi Almanya, yarın çeyrek final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Stuttgart Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Emrah Oktay  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
EURO 2024'te "erken final" yarın oynanacak

Stuttgart

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) "erken final" olarak nitelendirilen İspanya-Almanya maçı yarın yapılacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final müsabakaları yarın başlayacak. Turnuvanın favorilerinden gösterilen İspanya ve Almanya, TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada karşı karşıya gelecek.

Stuttgart Arena'da oynanacak maçı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovakya'dan Ivan Kruzliak olacak.

Çeyrek final yolları

İspanya, çeyrek finale tüm maçlarını kazanarak geldi.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı eleyerek çeyrek finalist oldu.

A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya ise İsviçre, Macaristan ve İskoçya ile karşılaştı. Almanlar, 2 galibiyet, 1 beraberlikle çıktıkları son 16 turunda Danimarka'yı geçerek çeyrek finale geldi.

Rekabette denge hakim

Güçlü iki takımın rekabetinde dengeli bir sonuç görülüyor.

İki ekip daha önce 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İspanya 8, Almanya ise 9 kez kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İspanya'nın attığı 32 gole, Almanya 31 golle karşılık verdi.


- Son 20 yılda İspanya üstün

İspanya, yaklaşık son 20 yılda Almanya ile yaptığı maçlarda bariz üstünlük kurdu.

Söz konusu dönemde iki takım, 5'i resmi, 3'ü de dostluk maçı statüsünde olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı.

İspanya, resmi maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. 2020'deki UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda rakibini 6-0 yenen İspanya, sansasyonel bir skor aldı.

Takımlar arasında yapılan 3 dostluk müsabakasında ise İspanya ve Almanya birer kez kazanırken, bir mücadele de berabere bitti.


- İspanya'da 4, Almanya'da 3 oyuncu ceza sınırında

İspanya'da 4, Almanya'da ise 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İspanya Milli Takımı'nda Dani Carvajal, Robin le Normand, Alvaro Morata ve Dani Vivian ile Alman Milli Takımı'nda Robert Andrich, Maximilian Mittelstadt ve Antonio Rüdiger, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, çıkmaları muhtemel yarı final karşılaşmasında forma giyemeyecek.


- Muhtemel 11'ler

İki takımın yarınki müsabakaya şu kadrolarla başlaması bekleniyor:

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Williams.

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul Valisi Gül: Terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 122 operasyonda 4 bin 466 şahıs yakalandı
Marmara'nın doğusu ile Kütahya için sağanak uyarısı
Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolunda çalışmalar sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı

Benzer haberler

2024 Kupa Amerika'da çeyrek finaller yarın başlıyor

2024 Kupa Amerika'da çeyrek finaller yarın başlıyor

Vincenzo Montella'nın golcüsü: Bütün takım

EURO 2024'te "erken final" yarın oynanacak

Hollanda-Türkiye maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek

Hollanda-Türkiye maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek
Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard, kadroda vazgeçilmez olmak istiyor

Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard, kadroda vazgeçilmez olmak istiyor
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, kadroyu oluşturmak için çalışıyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, kadroyu oluşturmak için çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet