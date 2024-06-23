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EURO 2024'te B Grubu'nda yarın Arnavutluk ile İspanya karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında yarın Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Süha Gür  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
EURO 2024'te B Grubu'nda yarın Arnavutluk ile İspanya karşılaşacak

Düsseldorf

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

Grupta ilk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya, zirvede bulunuyor.

İlk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen ikinci müsabakasında ise Hırvatistan ile 2-2 berabere kalan Arnavutluk ise 3. basamakta yer alıyor.

Arnavutluk galibiyet arayacak

Arnavutluk'un gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek.

İki maçta 1 puanı bulunan Arnavutluk, İspanya'yı yenerek Hırvatistan-İtalya maçının sonucunu bekleyecek.

İtalya'nın 3 puanının bulunduğu grupta İspanya lider olarak çıkmayı garantiledi.

İspanya'nın rakibine yenilgisi yok

İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı.

İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

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