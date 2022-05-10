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EURO 2024'te açılış maçına Münih, finale Berlin ev sahipliği yapacak

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçına Münih, finaline Berlin ev sahipliği yapacak.

Mutlu Demirtaştan   | 10.05.2022
EURO 2024'te açılış maçına Münih, finale Berlin ev sahipliği yapacak

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen icra kurulu toplantısında EURO 2024 maç takviminin onaylandığı belirtildi.

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde 10 şehirde gerçekleştirilecek EURO 2024'ün açılış maçının Münih'teki Allianz Arena'da, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı kaydedildi.

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EURO 2024'te açılış maçına Münih, finale Berlin ev sahipliği yapacak

EURO 2024'te açılış maçına Münih, finale Berlin ev sahipliği yapacak