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EURO 2024 Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Doğa Kırmızıoğlu  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
EURO 2024 Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı yarın başlayacak

Ankara

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılan takımların belirlendiği eleme gruplarının 10. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.

Final vizesi almayı önceden garantileyen D Grubu lideri A Milli Futbol Takımı, Galler'e 21 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Cardiff City Stadı'nda konuk olacak.

Elemelerde 10. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

A Grubu:

22.45 İskoçya-Norveç

22.45 İspanya-Gürcistan

F Grubu:

20.00 Belçika-Azerbaycan

20.00 İsveç-Estonya

G Grubu:

17.00 Macaristan-Karadağ

17.00 Sırbistan-Bulgaristan

J Grubu:

22.45 Portekiz-İzlanda

22.45 Bosna Hersek-Slovakya

22.45 Lihtenştayn-Lüksemburg


20 Kasım Pazartesi:

C Grubu:

22.45 Ukrayna-İtalya

22.45 Kuzey Makedonya-İngiltere

E Grubu:

22.45 Çekya-Moldova

22.45 Arnavutluk-Faroe Adaları

H Grubu:

22.45 Kuzey İrlanda-Danimarka

22.45 Slovenya-Kazakistan

22.45 San Marino-Finlandiya


21 Kasım Salı:

B Grubu:

22.45 Yunanistan-Fransa

22.45 Cebelitarık-Hollanda

D Grubu:

22.45 Hırvatistan-Ermenistan

22.45 Galler-Türkiye

I Grubu:

22.45 Romanya-İsviçre

22.45 Andorra-İsrail

22.45 Kosova-Belarus

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