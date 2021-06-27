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EURO 2020 son 16 turunda İtalya çeyrek finale yükseldi

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İtalya, normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Mutlu Demirtaştan   | 27.06.2021
EURO 2020 son 16 turunda İtalya çeyrek finale yükseldi

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan son 16 turu mücadelesinde İtalya ile Avusturya karşılaştı.

32. dakikada İtalya gole yaklaştı. Ciro Immobile'nin yaptığı sert vuruşta top, direğe çarparak dışarı gitti.

65. dakikada Avusturya adına Marko Arnautovic'in attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Mücadelenin normal süresi golsüz sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

95. dakikada İtalya 1-0 öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Federico Chiesa, ceza sahasına gönderilen topu arka direkte kontrol etti. Rakibinden kurtulan Chiesa, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

105. dakikada kale sahası önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Matteo Pessina, yaptığı düzgün vuruşla golü kaydetti ve İtalya farkı ikiye çıkardı.

114. dakikada Avusturya'nın sağ kanattan kullandığı kornerde yaptığı vuruşla topu filelere gönderen Sasa Kalajdzic, durumu 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabakayı 2-1 kazanan İtalya, adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini de 31 maça çıkaran "Gök Mavililer", çeyrek finalde Belçika-Portekiz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Öte yandan maçın 114. dakikasına kadar bin 168 dakika boyunca kalesinde gol görmeyen İtalya, kendisine ait milli takımlarda en uzun süre gol yememe rekorunu geliştirdi. İtalya Milli Takımı'nda 1972-1974 yıllarında bin 143 dakika boyunca kalesini gole kapatan Dino Zoff, bir önceki rekoru elinde bulunduruyordu.

İtalyanlar, İtalya-Avusturya maçını Roma'da dev ekran karşısında izledi

 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turundaki İtalya-Avusturya maçını, başkent Roma’da binlerce taraftar dev ekran karşısında izledi.

Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da oluşturulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, İtalya-Avusturya maçını dev ekrandan takip etti.

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