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Euro 2020 şampiyonluğu İtalya ekonomisine 4 milyar avro değer katacak

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'a göre, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupayı evine götüren İtalya, ekonomik anlamda da "iyi bir skor" elde edecek.

Merve Özlem Çakır   | 13.07.2021
Euro 2020 şampiyonluğu İtalya ekonomisine 4 milyar avro değer katacak

Ankara

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'a göre, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası final mücadelesinde kupayı evine götüren İtalya'nın, bu galibiyetle ekonomik anlamda da "iyi bir skor" elde etmesi, gayri safi milli hasılasını 4 milyar avro artırması bekleniyor.

AA muhabirinin, Brand Finance verilerinden yaptığı derlemeye göre, İtalya'nın şampiyonluğu, ülke ekonomisine de katkıda bulunacak.

Final karşılaşmasına katılmak bile yiyecek - içecek, konaklama, perakende sektörleri kanalıyla her iki ülke gayri safi milli hasılasına önemli katkıda bulunurken kupanın getirdiği prestijin İtalya ekonomisine kısa vadede 4 milyar avro değer katması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyalleşme fırsatlarının azalması ve uzun bir sokağa çıkma yasağının ardından gerçekleşen şampiyonanın tüketici güvenini artırdığı tespit edilirken, bunun harcamalara da yansıdığı görüldü. İtalya'nın zaferiyle yükselişe geçen motivasyonun, özellikle yiyecek ve içecek, alkol ve tütün, ev eşyaları ve hizmetleri, ulaşım, eğlence, kültür ve misafirperverlik harcamalarında artış sağlayacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca bu şampiyonluğun, İtalya’nın kültür, kültürel miras, spor alanında mevcut ülke algısını, turizm gücünü olumlu yönde etkileyeceği öngörülürken, sponsorluk gelirlerine de ilave 13 milyon avroluk gelir sağlaması ve bunun toplamda 59 milyon avroya çıkması bekleniyor.

Oyuncu ve menajerlerin de karlı çıkması, İtalya ekibin alacağı 24 milyon sterlin primi paylaşmaları öngörülüyor.


"Türk futbolunda fiziki yatırımların geri dönüşü sağlanmalı"

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türkiye’nin futbol alanında yaptığı fiziki yatırımların mutlaka geri dönüşünün sağlanması gerektiğini belirterek, aksi halde net kazanç yerine net kaybın sürekli artacağını vurguladı.

İlgüner, Çin’de yürüttükleri araştırmaya göre bu ülkedeki futbolseverlerin yüzde 15'inin İngiltere, yüzde 14'ünün İspanya ve yüzde 11'inin Almanya ligini izlediğinin tespit edildiğine dikkati çekerek, Süper Lig'i (Türkiye) izleyenlere dair kayda değer bir veri bulunmadığını söyledi. İlgüner, "Türk futbolu gelişmeli, dünya arenasında başarılarını artırmalıdır. Türk spor kulüplerinin ülke sınırları dışında taraftar kitlesi oluşturması, markalaşması, yayın, ticari ürün ve sponsorluk gelirlerini artıracak, Türkiye algısını yükseltecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

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