Etiyopyalı atlet Yehualaw, kadınlar yarı maraton dünya rekorunu kırdı
Etiyopyalı atlet Yalemzerf Yehualaw, kadınlar yarı maraton dünya rekorunu kırdı.
Ankara
Etiyopyalı atlet Yalemzerf Yehualaw, Kuzey İrlanda'nın Antrim Kontluğu ile aynı adı taşıyan sahilde düzenlenen 21,0975 kilometrelik mücadeleyi, 1 saat 3 dakika 43 saniyede tamamladı.
22 yaşındaki sporcu böylece Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1.04.02 ile 4 Nisan'da İstanbul'da ele geçirdiği rekorun yeni sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.