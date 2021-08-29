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Etiyopyalı atlet Yehualaw, kadınlar yarı maraton dünya rekorunu kırdı

Etiyopyalı atlet Yalemzerf Yehualaw, kadınlar yarı maraton dünya rekorunu kırdı.

Hüseyin Burak Demirer   | 29.08.2021
Etiyopyalı atlet Yehualaw, kadınlar yarı maraton dünya rekorunu kırdı

Ankara

Etiyopyalı atlet Yalemzerf Yehualaw, Kuzey İrlanda'nın Antrim Kontluğu ile aynı adı taşıyan sahilde düzenlenen 21,0975 kilometrelik mücadeleyi, 1 saat 3 dakika 43 saniyede tamamladı.

22 yaşındaki sporcu böylece Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1.04.02 ile 4 Nisan'da İstanbul'da ele geçirdiği rekorun yeni sahibi oldu.

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