Dolar
18.61
Euro
18.60
Altın
1,670.87
ETH/USDT
1,480.50
BTC/USDT
19,715.00
BIST 100
4,395.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Eski yıldız boksör Mayweather gösteri maçına çıkacak

ABD'li eski yıldız boksör Floyd Mayweather, İngiliz internet ünlüsü Deji Olatunji ile gösteri maçı yapacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.11.2022
Eski yıldız boksör Mayweather gösteri maçına çıkacak

Ankara

Profesyonel boks kariyerinde çıktığı 50 müsabakayı da kazanan 45 yaşındaki Mayweather, Youtube kanalında 11 milyona yakın takipçisi bulunan 25 yaşındaki Olatunji ile karşılaşacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki maç, 13 Kasım'da Coca-Cola Arena'da düzenlenecek.

Mayweather, 2017'de İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor'u yenerek profesyonel kariyerini noktaladı. Mayweather, İlki 2018 yılının aralık ayında olmak üzere 4 gösteri maçı yaparken, bu müsabakalardan skor tutulan iki karşılaşmayı teknik nakavtla kazandı.

Kariyerindeki tek profesyonel boks karşılaşmasında, kendisi gibi internet ünlüsü olan Fousey'yi teknik nakavtla yenen Olatunji ise ilk gösteri maçına çıkacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Türk dünyası olarak birlik ruhuyla Azerbaycan davasının sesi olmaya devam edeceğiz
AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemini yarın görüşecek
Kuruyan Marmara Gölü'nün rehabilitasyonu için iş birliği yapılacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Küresel gıda güvenliğine en büyük katkıyı yapan ülke olduk
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ı 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla kutladı

Benzer haberler

Eski yıldız boksör Mayweather gösteri maçına çıkacak

Eski yıldız boksör Mayweather gösteri maçına çıkacak

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, omzundan ameliyat edildi

Milli boksör Sema'nın hedefi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet