Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.88
BIST 100
96,142.18
Altın
1,275.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Eski Barcelona Kulübü Başkanı Rosell beraat etti

Barcelona'nın eski başkanı Sandro Rosell, yaklaşık iki yıl tutuklu kaldığı, Brezilya Milli Takımı'nın canlı maç yayın haklarından haksız komisyon aldığı suçlamalarıyla ilgili davadan beraat etti.

Şenhan Bolelli   | 24.04.2019
Eski Barcelona Kulübü Başkanı Rosell beraat etti

Madrid

Barcelona Kulübü'nde 2010-2014 yıllarında başkanlık yapan Sandro Rosell, yaklaşık 2 yıl tutuklu yargılandığı davadan beraat etti.

Brezilya Milli Takımı maçlarının televizyon yayın haklarının satışında komisyon almak ve bununla bağlantılı 6,5 milyon avrosunu kendine alıp toplamda 20 milyon avro kara para aklamakla ilgili 5 farklı iddiayla suçlanan Sandro Rosell'in davasında karar verildi.

Madrid'deki Ulusal Mahkeme Hakimi, 643 gün cezaevinde kalan ve savcılığın 6 yıl hapis talebiyle yargılanan Rosell'in hakkındaki tüm suçlamalardan beraat ettiğini açıkladı. Mahkeme, aynı davada yargılanan diğer 5 sanık için de beraat kararı verdi.

Rosell, 2014 yılında hakkında çıkan para akladığına dair haberlerin ardından Barcelona'da kulüp başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de koalisyon pazarlıkları
Ermeni meselesinde artık değişim zamanı
İspanya’da erken seçimden nasıl bir siyasi tablo çıkar?
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği

Benzer haberler

Barcelona ikinci yarıda açıldı

Barcelona ikinci yarıda açıldı

Anadolu Efes İspanya'da avantaj peşinde

Barcelona liderliğini sürdürdü

Anadolu Efes saha avantajını kaybetti

Anadolu Efes saha avantajını kaybetti
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı
Barcelona ve Ajax yarı finalde

Barcelona ve Ajax yarı finalde