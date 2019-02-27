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Eski Barcelona Başkanı Rosell için şartlı serbestlik kararı

Brezilya Milli Takımı'nın televizyon yayın haklarının satışında komisyon almak ve kara para aklamakla suçlanan eski Barcelona Kulübü Başkanı Sandro Rosell, yaklaşık 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı serbest bırakıldı.

Şenhan Bolelli  | 27.02.2019
Eski Barcelona Başkanı Rosell için şartlı serbestlik kararı

Madrid

Barcelona Kulübünde 2010-2014 yıllarında başkan olan Sandro Rosell, yaklaşık 2 yıldır tutuklu yargılandığı davada şartlı serbest kaldı.

Brezilya Milli Takımı'nın maçlarının televizyon yayın haklarının satışında komisyon almak ve bu işle bağlantılı 6,5 milyon avrosunu kendine alıp toplamda 20 milyon avro kara para aklamakla suçlanan Sandro Rosell'in davası, Madrid'deki Ulusal Mahkemede devam etti.

Hakkında 11 yıl hapis talebiyle yargılanan Rosell, 21 ayı aşkın bir süredir cezaevinde olmasından dolayı mahkeme hakiminin verdiği kararla, pasaportuna el konularak ve ayda bir mahkemeye veya karakola giderek imza atmak şartıyla serbest bırakıldı.

Rosell, savcılığın yönelttiği hakkındaki tüm iddiaların sahte olduğunu savunup suçu bulunmadığını iddia ederken, serbest kalması için mahkemeye "Kaçmayacağımı göstermek için tüm mal varlığımı garanti olarak verebilirim." dedi.

Söz konusu davada Rosell'in yanı sıra eşi Marta Pineda, Lübnanlı arkadaşı olan Shahe Ohannessian ile Pedro Andres Ramos ve Josep Colomer adlı kişiler de yargılanıyor.

Rosell, 2014 yılında hakkında çıkan para akladığına dair haberlerin ardından Barcelona'da kulüp başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.

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