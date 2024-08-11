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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Erkekler hentbolda altın madalyanın sahibi Danimarka oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler hentbolda Danimarka, altın madalya kazandı.

Muhammed Boztepe  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Erkekler hentbolda altın madalyanın sahibi Danimarka oldu

Paris

Pierre Mauroy Stadı'ndaki erkekler hentbolun altın madalya mücadelesinde Almanya ve Danimarka karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Danimarka'nın 12-21 üstünlüğüyle sona erdi. Etkili oyununu ikinci devrede de sürdüren Danimarka, maçı 39-26 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalyayı İspanya'nın elde ettiği organizasyonu Slovenya, 4'üncü tamamladı.

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