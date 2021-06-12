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Eriksen'in fenalaşması nedeniyle yarıda kalan Danimarka-Finlandiya maçı kaldığı yerden başladı

Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in fenalaşması sonrası yarıda kalan 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, TSİ 21.30'da kaldığı yerden başladı.

Hüseyin Burak Demirer, Ercan Doğan   | 12.06.2021
Eriksen'in fenalaşması nedeniyle yarıda kalan Danimarka-Finlandiya maçı kaldığı yerden başladı

Ankara

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.

Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.

Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi.

Futbolcunun bilinci açık

UEFA'dan yapılan açıklamada, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında aniden yere yığılan Eriksen'in, hastaneye götürüldüğü ve durumunun stabil olduğu bilgisi verildi.

Kısa süre sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Danimarka Futbol Federasyonu da 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğunu ifade etti.

Maç kaldığı yerden devam edecek

UEFA'dan yapılan açıklamada, tıbbi acil durum nedeniyle ertelenen karşılaşmanın, iki takım oyuncularının da isteği üzerine kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. İkinci yarının 5 dakikalık aranın ardından oynanacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, Eriksen'in bir an önce sağlığına kavuşması talebinde bulunuldu ve her iki takıma örnek davranışları için teşekkür edildi.

B Grubu'ndaki Belçika-Rusya karşılaşmasının da planlandığı gibi TSİ 22.00'de başlayacağı kaydedildi.

A Milli Takım futbolcularından ve kulüplerden Eriksen'e destek

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'e A Milli Takım oyuncuları ve kulüpler, mesajlarıyla destek verdi.

A Milli Takımı'nın "BizimÇocuklar" adresli Twitter hesabında yer alan mesajda "Düşüncelerimiz ve dualarımız Christian Eriksen ve ailesiyle birlikte" ifadelerine yer verilirken, milli oyuncular da bu yönde paylaşımlarda bulundu.

Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Daha güçlü döneceksin" denilirken, Fenerbahçe Kulübü "Dualarımız seninle" ifadesini kullandı.

Galatasaray Kulübünün mesajında ise "Geçmiş olsun Chris Eriksen, dualarımız seninle... Kalk ayağa" ifadelerine yer verdi.

Eriksen'in formasını giydiği İtalya'nın Inter takımıyla, Milan ekibi de Danimarkalı futbolcu için destek mesajı paylaştı.

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