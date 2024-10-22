Dolar
34.24
Euro
37.02
Altın
2,745.49
ETH/USDT
2,626.20
BTC/USDT
67,426.00
BIST 100
8,838.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark: Yarınki maç, çok zor olacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak İsveç ekibi Elfsborg'un 32 yaşındaki teknik direktörü Oscar Hiljemark, tur atlamak istediklerini söyledi.

Can Öcal  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark: Yarınki maç, çok zor olacak

İstanbul

Teknik direktör Oscar Hiljemark ve futbolculardan Johan Larsson, RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşılaşmasını değerlendiren Hiljemark, "Yarınki maç, çok zor olacak. Bireysel ve kolektif olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumlarını değerlendiren genç teknik adam, "Sonraki turlara katılmayı amaçlıyoruz. Önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Buna göre taktiklerimizi belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın hücum hattını değerlendiren Hiljemark, "Bireysel kabiliyetlerinin ve becerilerinin farkındayız. Bildiğimiz metotlarla oynayacağız." diye konuştu.

Larsson: Oyunumuzu oynayacağız

Elfsborg'un 34 yaşındaki sağ beki Johan Larsson ise Galatasaray taraftarının mükemmel bir ortam yarattığını anlattı.

Galatasaray'ın iyi oyuncularına odaklanmadıklarını vurgulayan Larsson, 'Yarınki maçta kendi oyunumuzu oynayacağız. Atmosfer sert olacak ama kendi uyguladığımız çalışmaları sahaya yansıtmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Elfsborg, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

İsveç temsilcisi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

RAMS Park'taki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayanpas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, Galatasaray maçının taktik çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.

Elfsborg, yarın saat 17.30'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak.








Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Eskişehir'de sokakta çalıştırılan 121 çocuk eğitim hayatına kazandırıldı
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Roketsan, SAHA EXPO'da 3 yeni ürününü tanıttı

Benzer haberler

Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark: Yarınki maç, çok zor olacak

Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark: Yarınki maç, çok zor olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Elfsborg maçını kazanarak RFS beraberliğini telafi etmek istiyoruz

Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı hedefliyor

Galatasaray, Avrupa'da 321. maçına çıkacak

Galatasaray, Avrupa'da 321. maçına çıkacak
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u ağırlayacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u ağırlayacak
Osimhen'in röveşata golü tarihe geçti

Osimhen'in röveşata golü tarihe geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet