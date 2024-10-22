Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark: Yarınki maç, çok zor olacak
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak İsveç ekibi Elfsborg'un 32 yaşındaki teknik direktörü Oscar Hiljemark, tur atlamak istediklerini söyledi.
İstanbul
Teknik direktör Oscar Hiljemark ve futbolculardan Johan Larsson, RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray karşılaşmasını değerlendiren Hiljemark, "Yarınki maç, çok zor olacak. Bireysel ve kolektif olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumlarını değerlendiren genç teknik adam, "Sonraki turlara katılmayı amaçlıyoruz. Önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Buna göre taktiklerimizi belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın hücum hattını değerlendiren Hiljemark, "Bireysel kabiliyetlerinin ve becerilerinin farkındayız. Bildiğimiz metotlarla oynayacağız." diye konuştu.
Larsson: Oyunumuzu oynayacağız
Elfsborg'un 34 yaşındaki sağ beki Johan Larsson ise Galatasaray taraftarının mükemmel bir ortam yarattığını anlattı.
Galatasaray'ın iyi oyuncularına odaklanmadıklarını vurgulayan Larsson, 'Yarınki maçta kendi oyunumuzu oynayacağız. Atmosfer sert olacak ama kendi uyguladığımız çalışmaları sahaya yansıtmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
Elfsborg, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
İsveç temsilcisi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
RAMS Park'taki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Isınma hareketleriyle başlayanpas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, Galatasaray maçının taktik çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.
Elfsborg, yarın saat 17.30'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak.
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