Euro
6.40
Dolar
5.77
BIST 100
95,394.24
Altın
1,498.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ekuban 'hat-trick' yaptı, Trabzonspor 50. galibiyetini aldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK'yı deplasmanda 3-1 yenen bordo-mavililer, rövanş öncesi önemli avantaj yakaladı.

Selçuk Kılıç   | 22.08.2019
Ekuban 'hat-trick' yaptı, Trabzonspor 50. galibiyetini aldı

Atina

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenen Trabzonspor, rövanş müsabakası öncesi önemli bir avantaj sağladı.

Karşılaşmanın hemen başında yenik duruma düşen bordo-mavililer, ardından penaltı kaçırdığı maçta Ekuban ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapamayı başardı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, Ekuban'ın "hat-trick" yaptığı müsabakadan 2 farklı galibiyetle ayrılarak, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Bileği bükülmüyor

Trabzonspor, geçen sezon 26 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, son 15 resmi karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 177 gündür de yenilgi görmedi.

Ekuban "hat-trick" yaptı, Avrupa'da 4 gole ulaştı

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçında 4. golünü kaydetti.

AEK filelerini 3 kez havalandıran bordo-mavili futbolcu, Sparta Prag ile oynanılan ilk maçta da 1 gol atmıştı.

Ganalı futbolcu, Trabzonspor formasıyla ilk kez "hat-trick" yapmayı başardı.

50. galibiyetini aldı

Trabzonspor, AEK maçını kazanarak Avrupa kupalarındaki 50. galibiyetini elde etti.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 128. karşılaşmasına Yunan ekibi karşısında çıkarken, 50. kez galip gelmeyi bildi. Avrupa'da çıktığı 33 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 45 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde iki penaltı da kaçtı

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde kazanılan 2 penaltı atışını da golle sonuçlandıramadı.

Bordo-mavili takımın 3. eleme turu rövanşında Trabzon'da Sparta Prag ile oynadığı karşılaşmada Nwakaeme, AEK maçında da Sosa penaltı atışlarını değerlendiremedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı
Kırgızistan siyasetinde güç mücadelesi
İsrail sağında bölünme derinleşiyor

Benzer haberler

Ekuban 'hat-trick' yaptı, Trabzonspor 50. galibiyetini aldı

Ekuban 'hat-trick' yaptı, Trabzonspor 50. galibiyetini aldı

Trabzonspor geriden gelerek farklı kazandı

Sturridge'den ilk mesaj: Yeni macera için sabırsızlanıyorum

'Hedefimiz ligi ilk 8'in içinde bitirmek'

'Hedefimiz ligi ilk 8'in içinde bitirmek'
Trabzonspor İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile anlaştı

Trabzonspor İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile anlaştı
Trabzonspor Atina'da avantaj arıyor

Trabzonspor Atina'da avantaj arıyor