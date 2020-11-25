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Efsane futbolcu Diego Armando Maradona hayatını kaybetti

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın 60 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Muhammed Emin Canik   | 25.11.2020
Efsane futbolcu Diego Armando Maradona hayatını kaybetti

Buenos Aires

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın 60 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

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