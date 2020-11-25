Efsane futbolcu Diego Armando Maradona hayatını kaybetti
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın 60 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Buenos Aires
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın 60 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
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