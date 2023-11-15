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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Maritza'ya konuk olacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarında deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza takımıyla karşılaşacak.

Süha Gür  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Maritza'ya konuk olacak

İstanbul

Kolodruma Salonu'nda oynanacak müsabaka saat TSİ 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı, Polonyalı hakem Maciej Twardowski ve Hollandalı hakem Marko Van Zanten yönetecek.

Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Vasas Obuda'yı 3-0 yenmişti.

64'üncü sezonu başlayan organizasyonda İstanbul ekibi, 2015 yılında şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.


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