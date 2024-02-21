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Dünya ve Avrupa şampiyonu görme engelli judocu Döndü Yeşilyurt'un hedefi olimpiyat

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan görme engelli milli judocu Döndü Yeşilyurt, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Dünya ve Avrupa şampiyonu görme engelli judocu Döndü Yeşilyurt'un hedefi olimpiyat Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Spor kariyerine görme engellilerde halterle başlayan 31 yaşındaki Döndü, daha sonra arkadaşlarının tavsiyesiyle 2017 yılında judoya yöneldi.

Türkiye şampiyonluklarının ardından Azerbaycan'da 2022 yılında düzenlenen Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda J1-57 kiloda altın madalya kazanan Döndü, 2023'te de Hollanda'daki Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda yine birincilik kürsüsüne çıktı.

Milli sporcu, Görme Engelliler Judo Almada Grand Prix'sinde de altın madalya elde etti.

Paralimpik Judo Milli Takımı ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli sporcu, kota alarak Paris'te altın madalya hedefliyor.

Yeşilyurt: "Judo benim hayatımı çok değiştirdi"

Döndü Yeşilyurt, AA muhabirine, lise yıllarında görme engelliler halter branşıyla ilgilendiğini belirtti.

Daha sonra arkadaşlarının tavsiyesiyle judoya geçtiğini anlatan Döndü, "Judoya üniversite son sınıfta başladım. Başladığım yıl olan 2017'de Türkiye Şampiyonası'nda madalya aldım ve milli takıma girdim." dedi.

Judoya başladıktan sonra hayatında önemli değişikliklerin olduğunu vurgulayan Döndü, "Judo benim hayatımı çok değiştirdi. Hem eğitim hem kariyer olarak etkiledi. Mesleki anlamda iş edinmemi sağladı. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeliyim. En önemlisi de hayatta daha öz güvenli, daha girişken olmamı sağladı. Görme engelli olmama rağmen bunun dezavantaj olmadığının öz güvenini verdi." ifadelerini kullandı.

Başarılı olabilmek için çok çalıştığına işaret eden Döndü, kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunduğunu anlattı.

Paris Paralimpik Oyunları'na odaklandığına dikkati çeken Döndü, "Hedefim nasip olursa olimpiyat şampiyonluğu. Ülkemizdeki ve dünyadaki bütün engelli insanların hayatta rol model olabileceğini, aldığım madalyalarla bir kadın sporcu olarak göstermek istiyorum. Bir rol model olmak istiyorum." diye konuştu.


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