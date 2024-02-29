Dünya Uzun Kulvar Master Şampiyonası'nda milli yüzücüler iki madalya kazandı
Katar'da düzenlenen Dünya Uzun Kulvar Master Şampiyonası'nda milli yüzücüler, 1'er gümüş ve bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Doha'daki organizasyonda Zeynep Balto, kadınlar 400 metre serbestte 25-29 yaş Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya, Ahmet Nakkaş ise erkekler 60-64 yaş kategorisi 50 metre serbestte bronz madalya elde etti
Zeynep Balto, kategorisinde 4.39.38'lik derecesiyle ikinci olurken, Ahmet Nakkaş ise kategorisinde 26.46.00'lık derecesiyle üçüncü sırayı aldı.