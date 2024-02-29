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Dünya Uzun Kulvar Master Şampiyonası'nda milli yüzücüler iki madalya kazandı

Katar'da düzenlenen Dünya Uzun Kulvar Master Şampiyonası'nda milli yüzücüler, 1'er gümüş ve bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Dünya Uzun Kulvar Master Şampiyonası'nda milli yüzücüler iki madalya kazandı

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Doha'daki organizasyonda Zeynep Balto, kadınlar 400 metre serbestte 25-29 yaş Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya, Ahmet Nakkaş ise erkekler 60-64 yaş kategorisi 50 metre serbestte bronz madalya elde etti

Zeynep Balto, kategorisinde 4.39.38'lik derecesiyle ikinci olurken, Ahmet Nakkaş ise kategorisinde 26.46.00'lık derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

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