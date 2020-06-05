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Dünya şampiyonu kadın atlete geçici men

Katar'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede altın madalya kazanan Bahreynli Salwa Eid Naser'e doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçici men cezası verildi.

Abdulkadir Karakaya   | 05.06.2020
Dünya şampiyonu kadın atlete geçici men

Ankara

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 22 yaşındaki atlete, anti-doping düzenlemesine aykırı davranarak bir yıl içinde bulunabilirlik bildirimi kurallarını 3 kez aksattığı için geçici men cezası verildiği belirtildi.

Salwa Eid Naser, 48.14 ile tüm zamanların en iyi üçüncü derecesini yaparak kadınlar 400 metrede altın madalya kazanmıştı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) "bulunabilirlik bildirimi" kuralına göre, sporcuların doping kontrolü için bulunabilir olmalarını sağlayan güncel bilgileri sağlamaları ve çağırıldıkları takdirde test için hazır bulunmaları gerekiyor.

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