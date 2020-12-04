Dünya şampiyonu Belaruslu atlet Arzamasova'ya 4 yıl men cezası
Kadınlar 800 metrede 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın altın madalyalı ismi Belaruslu Marina Arzamasova, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.
İstanbul
Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, geçen yıl geçici olarak men edilen 32 yaşındaki Belaruslu atlet Marina Arzamasova'nın doping testindeki B numunesinin pozitif çıktığı belirtildi.
Arzamasova'ya 29 Temmuz 2019'dan itibaren başlamak üzere 4 yıl men cezası verildiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.