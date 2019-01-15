Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası, Monte Carlo rallisiyle başlayacak.

ANKARA



Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) sezonu, 24-27 Ocak'ta Monte Carlo rallisiyle başlayacak.

Yarış takvimine Şili'nin de eklenmesiyle birlikte bu sene WRC'ye 14 ülke ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl Marmaris'te gerçekleştirilen Türkiye Rallisi ise şampiyonanın 11. ayağı olarak 12-15 Eylül tarihlerinde yine Marmaris'te düzenlenecek.

Yeni sezona 2 haftadan az bir süre kala WRC 2019 lansmanı, İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Autosport International Fuarı'nda gerçekleşti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019 yılı takvimi şöyle:

1. ayak: Monte Carlo Rallisi (24-27 Ocak)

2. ayak: İsveç Rallisi (14-17 Şubat)

3. ayak: Meksika Rallisi (7-10 Mart)

4. ayak: Fransa Rallisi (28-31 Mart)

5. ayak: Arjantin Rallisi (25-28 Nisan)

6. ayak: Şili Rallisi (9-12 Mayıs)

7. ayak: Portekiz Rallisi (30 Mayıs-2 Haziran)

8. ayak: İtalya Rallisi (13-16 Haziran)

9. ayak: Finlandiya Rallisi (1-4 Ağustos)

10. ayak: Almanya Rallisi (22-25 Ağustos)

11. ayak: Türkiye Rallisi (12-15 Eylül)

12. ayak: Büyük Britanya Rallisi (3-6 Ekim)

13. ayak: İspanya Rallisi (24-27 Ekim)

14. ayak: Avustralya Rallisi (14-17 Kasım)

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş