Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Emircan Haney, sıralama yarışlarında birinci oldu
Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yayda Emircan Haney, sıralama yarışlarında birinci oldu.
Ankara
Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yayda Emircan Haney, sıralama yarışlarında birinci oldu.
Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada milli okçu Emircan, 121 sporcu arasından sıralama atışlarını 709 puanla ilk sırada tamamladı.
Aynı kategoride diğer milli sporculardan Bathan Akcaoğlu 692 puanla 31'inci, Yakup Yıldız ise 690 puanla 44'üncü sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.