Dünya Kupası'nda milli güreşçi Yasemin Adar finale çıktı
Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar, Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ve Fransız Pauline Denise Lecarpentier'i eleyerek finale yükseldi.
Ankara
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen turnuvanın dördüncü gününde kadınlar 57, 59, 65, 68 ve 76 kiloda güreşçiler finale çıkma mücadelesi verdi.
Türkiye'yi 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar, Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ve Fransız Pauline Denise Lecarpentier'i eleyerek finale yükseldi. Bu turda Kanadalı Erica Elizabeth Wiebe'yi 2-1 yenen milli güreşçi, finalde yarın Alman Aline Rotter Focken ile altın madalya mücadelesi verecek.
Yarı finale kadar çıkmasına rağmen bu turda rakiplerine mağlup olan milli güreşçilerden 57 kiloda Mehlika Öztürk, 59 kiloda Elif Yanık ve 65 kiloda Aslı Demir ise yarın bronz madalya için mindere çıkacak.
Demirhan ve Yetgil dünya beşincisi oldu
Şampiyonada kadınlar 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan, bronz madalya maçında Bulgar rakibi Miglena Georgieva Selishka'yla karşılaştı.
Rakibine 13-2 yenilen milli güreşçi, dünya beşincisi oldu.
Kadınlar 53 kiloda da milli güreşçi Zeynep Yetgil, bronz madalya maçında Belaruslu rakibi Sidakova'ya yenilerek dünya beşinciliğinde kaldı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın kadınlar 53 kilo bronz madalya maçında, milli sporcu Zeynep Yetgil, Belaruslu Zalina Sidakova'yla karşılaştı.
Rakibine 3-0 mağlup olan milli sporcu, turnuvayı beşinci sırada tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.