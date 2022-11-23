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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Dünya Kupası'nda Japonya'dan sürpriz galibiyet

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya, E Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 2-1 yenerek sürpriz bir sonuca imza attı.

Yunus Kaymaz   | 23.11.2022
Dünya Kupası'nda Japonya'dan sürpriz galibiyet Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Doha

Dünya Kupası tarihinin en çok final oynayan takımı Almanya, iyi başladığı ve oyunu kontrol ettiği maçın 33. dakikasında, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 32. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.


Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

İlk yarıda Almanya'nın hakimiyetini kabullenen ancak ikinci yarıda daha farklı bir enerjiyle sahaya çıkan Japonya, 75. dakikada Doan ile önce skoru eşitledi, 8 dakika sonra ise Asamo ile 2-1 öne geçmeyi başardı.

Kalan dakikalarda skoru koruyan Japonya, turnuvaya 3 puanla başladı.

Japonya'nın gollerini atan futbolculardan Doan'ın Alman ekiplerinden Freiburg, Asamo'nun ise Bochum'da forma giymesi ilginç bir istatistik oluşturdu.

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 yenmesinin ardından Almanya'yı aynı skorla geçen Japonya, turnuvada sürpriz gerçekleştiren ikinci Asya ülkesi oldu.

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