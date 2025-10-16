Dolar
41.87
Euro
48.97
Altın
4,326.08
ETH/USDT
3,848.00
BTC/USDT
107,799.00
BIST 100
10,370.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Dünya Kupası için ilk etapta bir milyondan fazla bilet satıldı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için ilk etapta bir milyonun üzerinde bilet satıldı.

Mutlu Demirtaştan  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Dünya Kupası için ilk etapta bir milyondan fazla bilet satıldı

İstanbul

FIFA'nın açıklamasına göre ilk etapta geçen ay kurayla ön satışa sunulan bir milyondan fazla bilet, 212 ülkeden futbolseverler tarafından alıcı buldu.

Ön satışta en fazla bileti, ev sahibi ülkelerin taraftarları aldı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ardından İngiltere, Almanya, Brezilya, İspanya, Kolombiya, Arjantin ve Fransa, en çok bilet satın alınan ülkeler oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kupa için ikinci etap bilet satışları ise 27 Ekim'de başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, "2026'ya doğru yolculuğumuzda heyecan verici bir adım. Dünya çapında milli takımlar Dünya Kupası'nda yer almak için yarışırken bu kadar çok taraftarın Kuzey Amerika'daki bu önemli etkinliğe katılmak istemesi beni çok heyecanlandırıyor. Bugün, ön satış kurasının ardından bir milyondan fazla biletin satışını kutluyoruz. Bu inanılmaz bir ilgi. Kanada, Meksika ve ABD'deki coşkulu ev sahiplerimizin öncülüğünde, şimdiden 200'den fazla ülke ve bölgede taraftarlar bilet satın aldı." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 28 ülkenin yer almayı garantilediği 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk bacağından yaralandı
İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin davada karar açıklandı
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Emine Erdoğan: Dünyaya söyleyecek sözleri, anlatacak hayalleri olan kadınlara kulak verelim
Mardin'de trafik kazasında pikapta sıkışan sürücü UMKE personelince kurtarıldı

Benzer haberler

Dünya Kupası için ilk etapta bir milyondan fazla bilet satıldı

Dünya Kupası için ilk etapta bir milyondan fazla bilet satıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti

2026 FIFA Dünya Kupası'na 6 ülke daha bilet aldı

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gattuso: Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gattuso: Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarını tamamladı
Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülke sayısı 21'e çıktı

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülke sayısı 21'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet