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Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın kazananları belli oldu

Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı kapsamında düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.

Canan Tükelay   | 04.09.2021
Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın kazananları belli oldu Fotoğraf: Mustafa Bayer/AA

Afyonkarahisar

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası mücadelesinin ikinci yarışı yapıldı.

Yarışta birinciliği Courtney Duncan, ikinciliği Kiara Fontanesi, üçüncülüğü Nancy Ven De Ven elde etti.

Yarışların ardından ödül töreninde kazananlara kupaları verildi.

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