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Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası, 3-8 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak

Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası, 3-8 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Fatih Çakmak   | 02.07.2021
Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası, 3-8 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak Fotoğraf: Abdullah Özkul/AA

Ankara

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın İstanbul WOW Hotel'de yapılacağı belirtildi.

Şampiyona öncesi yarın otelde teknik toplantı yapılacak. 3 Temmuz Cumartesi günü başlayacak müsabakalar, 8 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

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