Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, Malezya'da öğrencilerle buluştu
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) merkezinde Türkiye ve Malezya'dan öğrencilerle bir araya geldi.
Kuala Lumpur
İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Malezya Ulusal Gençlik Konseyi tarafından organize edilen "Yeni Konjonktürde Asya-Pasifik Ülkeleri ve Malezya Gençliği" konulu program Bilal Erdoğan ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel'in katılımıyla YEE binasında gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan öğrenci buluşması, programı organize eden kuruluşlardan ICYF Başkanı Taha Ayhan ve diğer yetkililerinin konuşmalarıyla devam etti.
Konuşmaların ardından sahneye davet edilen Bilal Erdoğan, Türkiye-Malezya ilişkilerine ve YEE'nin dünya genelindeki faaliyetlerine dair değerlendirmelerde bulunduktan sonra salondaki katılımcılarla sohbet etti.
Bilal Erdoğan, özellikle Malay öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği programda katılımcıların sorularını yanıtladı ve iki ülke arasındaki iletişimin bu tür etkinlik ve buluşmalarla daha da ileriye taşınması gerektiğini vurguladı.
ICYF, Malezya Ulusal Gençlik Konseyi ve YEE yetkilileri, programın ardından Bilal Erdoğan'a hediye takdim ederken, öğrenciler de kendisiyle fotoğraf çektirdi.
Programın ardından misafirlere ikramda bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.